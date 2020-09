Non c’è stata partita. Il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600 passa con una maggioranza schiacciante. In Italia oltre il 69 per cento dei votanti ha espresso la preferenza per il Sì e il Molise è andato anche oltre. Quando manca un quarto dello scrutinio, il Sì è oltre l’80 per cento nella nostra regione.

Sono 360 le sezioni scrutinate su un totale di 393 e circa 130 Comuni hanno già terminato il lavoro comunicandolo alla Prefettura. Il dato poco dopo le 18,30 dice Sì all’80 per cento e No al 19,9.

Mancano chiaramente i Comuni più grandi come Campobasso, Termoli e Isernia, ma anche dalle maggiori città i primi dati confermano ampiamente la tendenza con la vittoria schiacciante del Sì. L’affluenza è stata piuttosto bassa, attestandosi al 47 per cento appena.

Ci sono i dati definitivi in diversi Comuni. A Termoli vittoria del Sì col 79,3%, con il No al 20,7%. A Larino 80,2% per il Sì e 19,8% per il No. A Guglionesi 84% a 16%. A San Martino in Pensilis 86,5% a 13,5%, a Petacciato 85% a 14,9%, a Campomarino 82,3% a 17,6%.

A Riccia 83,9% per il Sì e 16% per il No, a Trivento 80,9% Sì e 19,1% No. A Bojano 76,6% al Sì e No al 23,3%. A Isernia leggermente più equilibrata: 74,3% a 25,7%. Ad Agnone Sì vittorioso col 77,7% contro il 22,2.

Il responsabile molisano del Comitato per il Sì, Lorenzo Lommano, si è lasciato andare a commenti carichi di entusiasmo e soddisfazione.

“Necessito con tutto il cuore ringraziare i cittadini molisani per aver espresso con grande maturità, il proprio assenso, il proprio Sì per dimezzare il numero dei parlamentari in Italia che, è noto, sono tra i più numerosi e i più pagati in Europa. Nonostante le stravaganti e ormai note posizioni della maggior parte dei partiti molisani, totalmente assenti, reputo questa vittoria del Sì come la vittoria dei cittadini, la vittoria della democrazia popolare italiana. Riaffermo ovviamente, che questa non è la vittoria di nessun partito politico, ma è esclusivamente la vittoria della stragrande maggioranza dei cittadini e degli elettori italiani e molisani. Il Molise quindi, ne esce più forte e più maturo, soprattutto per la presa di coscienza dei molisani che hanno evidenziato con il loro voto le loro giuste distanze dai partiti abituati a fare solo chiacchiere. Vedrete adesso, che nelle dichiarazioni di molti esponenti molisani, muti fino a poche ore fa o schierati con il No, si diranno soddisfatti per la vittoria del Sì”.