Referendum, lezioni sospese in cinque scuole di Isernia

La campanella suonerà lunedì 14 settembre, ma per gli studenti di cinque istituti di Isernia le lezioni saranno sospese pochi giorni più tardi. Lo stop delle attività didattiche è dovuto alle operazioni di voto del referendum proprio nei plessi che sono sede di seggio elettorale.

Ad annunciarlo è il sindaco di Isernia che ha firmato un’ordinanza ieri (10 settembre): “Per consentire l’allestimento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di votazione in alcune scuole di Isernia, il sindaco ha disposto la sospensione di ogni attività – dalle ore 14 di venerdì 18 settembre all’intera giornata di martedì 22 settembre – nell’edificio scolastico in legno di via Umbria “M. Iavagnilio” in consegna all’I.C. Giovanni XXIII di Isernia; all’Istituto Magistrale “V. Cuoco” di Via Giovanni Berta; alla primaria “San Lazzaro” di via A. Moro; alla “San Pietro Celestino”, presso ex V Settore. Infine, attività didattica sospesa nella scuola media Giovanni XXIII di Corso Garibaldi 41 (per gli uffici di segreteria nello stesso allocati)”.