Referendum e comunali, affluenza in Molise inferiore alla media nazionale

Arrivano i primi dati relativi all’affluenza per il referendum e per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. È attorno al 10% il dato sull’affluenza in Molise stando alle rilevazioni che arrivano di minuto in minuto dalla Prefetture di Campobasso e Isernia.

In provincia di Campobasso la media è del 9,6%, mentre in provincia di Isernia del 10%. Chiaramente l’affluenza è leggermente più alta nei 20 Comuni in cui si vota anche per eleggere i nuovi sindaci.

Il dato nazionale riguardo al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari invece si attesta a mezzogiorno al 12,10%.

Per quanto riguarda le Comunali, fra gli 11 paesi al voto per il rinnovo del consiglio comunale in provincia di Campobasso, spicca un’affluenza del 19,15% a Roccavivara, paese in cui la percentuale è più alta. È del 12,43% a Bojano, mentre a Montenero di Bisaccia del 12,24%. In media invece l’affluenza per le comunali è dell’11,89%.