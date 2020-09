Rally del Molise, tre le prove cronometrate della kermesse che sarà a porte chiuse

Squadra che vince non si cambia. Recita così una legge non scritta nel mondo degli sport collettivi. E così, anche sul fronte organizzazione,

formula vincente di fatto non muta. Gli organizzatori della venticinquesima edizione del Rally del Molise, rassegna inserita nel circuito della ‘Coppa Rally Aci Sport’, hanno definito per il prossimo 17 ottobre (giornata di gara) un programma di quelli in grado di far vivere emozioni forti agli equipaggi che si iscriveranno alla kermesse, prevista a porte chiuse come da protocollo. Base logistica sarà l’area di Selvapiana a Campobasso, dove ci saranno parco assistenza, partenza ed arrivo. Complessivamente saranno 270,25 i km da percorrere di cui 61,41 di prove speciali e 208,84 di trasferimento con – rispetto alle ultime edizioni – l’accresciuto numero delle prove serali e notturne (ben cinque delle otto complessive).

Nello specifico, saranno tre i tratti cronometrati della kermesse, tutti confermati rispetto all’ultima edizione. Nello specifico, in provincia di Campobasso ci saranno i 6,11 km della prova di Busso ed i 9,50 km del tratto ‘Bosco Macera’. In provincia di Isernia invece driver e navigatori dovranno dare il meglio sui 7,29 km da Santa Maria del Molise alla frazione Indiprete di Castelpetroso. Le due prove campobassane si ripeteranno tre volte, due, invece, quella pentra.

Il primo equipaggio a partire sarà alle 12.50 con prove speciali alle 13.04 (Busso) e alle 13.50 (Bosco Macera). Poi, dopo il riordino, si arriverà in provincia di Isernia per la prova speciale di Castelpetroso alle 16.25. Il secondo riordino farà da spartiacque all’evento. Alle 18.29 con la

prova speciale di Castelpetroso si entrerà nella fase dell’evento con le luci degli abbaglianti in funzione. Alle 18.29 il via al primo concorrente della prova di Castelpetroso, poi alle 19.31 la prova di Busso precederà un ulteriore riordino, prologo all’ultima fase della gara. Alle 21.34 la

prova Bosco Macera andrà a definire ulteriormente i contorni della classifica che diverranno definitivi dopo la Busso delle 22.18 e la Bosco Macera delle 23.22, prologo all’arrivo del primo equipaggio sul traguardo previsto per mezzanotte con le classifiche che diverranno definitive

all’una di notte.