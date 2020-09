Eroina, cocaina, marijuana, kobret. Un bazar in miniatura quello messo su da un ragazzo di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, e scoperto dal Comando Compagnia Carabinieri di Bojano. Giovedì mattina il suo fare titubante aveva insospettito i militari che l’hanno beccato nei pressi di casa sua. Il giovane bojanese, alla vista dei Carabinieri, ha gettato a terra qualcosa, attirando immediatamente l’Aliquota Operativa.

Un gesto fulmineo che nascondeva due dosi ‘termosaldate’ di sostanza stupefacente: si trattava di kobret. La successiva perquisizione dell’abitazione ha messo alla luce un piccolo arsenale di droga: nella sua camera da letto il ragazzo aveva nascosto piccole dosi di eroina, marijuana e cocaina.

Anche se non sono stati trovati materiali per il confezionamento o da taglio, il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso, sia per la diversa tipologia di sostanza (che aumenta la gravità della condotta), che per i precedenti specifici in materia.

Continuano, dunque, incessanti i servizi disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Bojano per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della cittadina matesina.

Sempre giovedì, gli uomini dell’arma in abiti civili, a Vinchiaturo, hanno intercettato una piccola utilitaria, con a bordo tre persone, già note per recenti violazioni (da parte di due di loro) delle prescrizioni imposte per il foglio di via dal Comune di Bojano. Dopo le perquisizioni del caso, si è scoperto che il conducente aveva con sé alcune siringhe sporche di sangue, riconducibili a recente assunzione endovenosa.

Il successivo accertamento clinico-tossicologico effettuato al nosocomio ‘Cardarelli’ di Campobasso ha evidenziato, infatti, una positività alla cocaina e agli oppiacei. Per il giovane sono scattati il ritiro della patente di guida, il sequestro amministrativo del veicolo e la denuncia penale per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti.

Uno dei due passeggeri, invece, aveva nascosto nel proprio marsupio un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri con lama da 8: è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria cui dovrà rispondere del reato di porto di armi e/o strumenti atti ad offendere.