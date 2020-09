Si è svolta ieri sera 31 agosto la presentazione pubblica della lista n°1 “Montenero che Rinasce” in vista delle comunali del 20 e 21 settembre. Piazza Papa Giovanni XXIII piena per il debutto pubblico di Fabio De Risio, odontoiatra candidato a sindaco.

De Risio ha introdotto la sua “squadra”: Marika Chiappini, Margherita Rosati, Roberto D’Ascanio, Donatella Di Stefano, Giulia D’Antonio, Nicola Palombo, Gianluca Senese, Roberto Sacchetti, Dania Benedetto, Gianluca Monturano, Carmela Perazzelli, Nicolò Cavedo. Ciascuno dei candidati al Consiglio ha raccontato in breve se stesso e la motivazione che lo ha spinto a mettere le proprie competenze e il proprio tempo al servizio della comunità.

“Una squadra preparata, moderna, aperta e inclusiva, con le competenze tecniche, amministrative e politiche necessarie per far rinascere Montenero” così si presenta la lista numero 1.

Inoltre la serata è stata occasione per presentare e diffondere il programma per punti della lista. “Al centro le politiche sociali, che partono in particolare dalla scuola e dalla sicurezza; la democrazia partecipativa, da implementare con uno l’elezione dei rappresentanti di quartiere che renderebbe partecipi della cosa pubblica i cittadini; ultimo ma non meno importante il cosiddetto “patto di comunità” per lo sviluppo economico, imperniato sulla proiezione verso la costa, sulla riqualificazione della rete idrica – uno dei principali tasti dolenti dell’amministrazione uscente – e sul sostegno alle imprese agricole”.

“Oggi l’unico modo per avere disponibilità economica è partecipare ai bandi europei, nazionali e regionali” ricorda De Risio. “I bandi hanno scadenze certe e non abbiamo tempo di raccontarci favole: o li leggeremo e vi parteciperemo nei tempi giusti, oppure avremo fallito”.

Non è mancato un ringraziamento anche alle tante persone che hanno seguito la presentazione in diretta Facebook, raggiungendo così i concittadini che vivono fuori dal Molise e quelli impossibilitati a uscire di casa.

Presenti fra il pubblico a esprimere il proprio sostegno i portavoce pentastellati in Consiglio regionale Valerio Fontana e Vittorio Nola.

Presenti anche vari esponenti dem, fra cui il segretario di federazione basso Molise Oscar Scurti e il consigliere e segretario regionale Vittorino Facciolla.

Dopo 10 anni di amministrazione di centrodestra, la lista civica “Montenero che Rinasce” vuole “ripartire da un cambio generazionale e di metodo, mettendo al centro la partecipazione della comunità. E ieri sera questa squadra ha dimostrato che insieme si può”.