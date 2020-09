Percorre contromano la tangenziale e travolge un’altra auto: in ospedale due donne

Brutto incidente quello che è accaduto intorno alle 10.30 di questa mattina, 5 settembre, alle porte di Campobasso. Un uomo, alla guida di una 500 L, ha imboccato contromano la tangenziale nei pressi dello svincolo per lo stadio, andando a sbattere contro un’altra vettura che procedeva in direzione opposta, l’unica consentita in quel tratto di discesa e in curva.

L’impatto è stato improvviso e violento: la Punto che è stata travolta dalla 500 era guidata da una ragazza che aveva al suo fianco la madre. Purtroppo proprio la signora ha avuto la peggio: ci sono voluti diversi minuti, da parte dei Vigili del fuoco, per estrarla dall’abitacolo che era praticamente attaccato al guardrail. E’ stata poi subito trasportata al Cardarelli da un’ambulanza del 118 prontamente intervenuta sul posto. Ferita anche la ragazza, anche per lei le cure dei sanitari in ospedale.

Ad effettuare i rilievi e a regolare la circolazione ci hanno pensato gli agenti della Polizia Municipale del capoluogo, coadiuvati dall’Anas. Tanta la paura per tutti gli occupanti delle auto. La disattenzione alla base dell’incidente causato, come detto, da un contromano da parte di un uomo che ha subito solo qualche danno lieve con l’applicazione del collare per il trauma.