Lo skateboard non è solo maschile, e da un pezzo. E’ una passione – anzi, uno sport a tutti gli effetti – condivisa da ragazzi e ragazze, come succede a Guglionesi dove un gruppo “misto” di sette studenti delle medie stamattina 3 settembre ha sottoposto al sindaco una richiesta inedita: trovare uno spazio urbano per ricavarne uno skate park, un posto privilegiato dove potersi allenare in tranquillità sulla tavola a rotelle, perfezionare la loro dote e soprattutto insegnare anche ad altri coetanei come si “vola” pur non avendo le ali.

Una proposta illustrata in sala consiliare davanti al primo cittadino Mario Bellotti e all’assessore Stefania Addesa, entrambi disponibili a raccogliere l’invito, che, come effetto collaterale, potrebbe portare alla riqualificazione di uno spazio urbano oggi snobbato e abbandonato, rendendolo il cuore pulsante per svago e sport in una disciplina che incontra il favore di numerosi giovanissimi in paese, desiderosi di avere un posto tutto loro dove potersi divertire in tutta sicurezza.

Al momento infatti uno skatepark non c’è e i ragazzi si allenano in aree di fortuna. “sarebbe bello avere uno spazio urbano dove fare allenamento e insegnare anche ad altri la nostra passione” hanno spiegato al sindaco, disciplinati e con la mascherina di protezione sul volto, con una capacità persuasiva di grande efficacia.

La delegazione ha infatti convinto immediatamente sindaco e assessore che si tratti di una buona idea, da supportare. Bellotti ha garantito che la richiesta sarà valutata dal punto di vista della fattibilità dall’Ufficio tecnico il prima possibile, dando appuntamento agli skaters tra due settimane, quando la scuola sarà ricominciata.