Montenero, Simona Contucci brinda alla vittoria: “Niente promesse, c’è tanto da fare”

Qualche minuto prima di mezzogiorno, nonostante ci sia ancora un po’ da attendere per l’ufficialità, Simona Contucci arriva in piazza della Libertà per raccogliere l’applauso e i complimenti dei suoi concittadini. Da oggi è la prima sindaco donna di Montenero di Bisaccia. L’assessora uscente all’Ambiente ha battuto Fabio De Risio con un distacco di circa 350 voti.

La sua Montenero coraggiosa ha quindi convinto i monteneresi. “Sono scaramantica, forse dobbiamo aspettare”. Così la nuova sindaca di Montenero che fatica a trattenere l’emozione soprattutto quando il figlio, un bambino, la raggiunge e la abbraccia. Inevitabili le lacrime.

“Non mi sento di fare promesse, c’è molto da lavorare. Non si tratta di avere continuità o discontinuità con la vecchia amministrazione ma di cose da fare. Il merito di questa vittoria è di tutta la squadra che mi ha sostenuto tanto. Dedico il successo alla mia famiglia“, le parole di Simona Contucci prima di regalarsi un brindisi davanti agli elettori. Intanto nella sezione elettorale di Piazza della Libertà proseguono le operazioni di scrutinio che sono terminate quasi ovunque con un vantaggio ormai incolmabile fra i due contendenti.

Appare sereno Fabio De Risio qualche minuto dopo i festeggiamenti per Simona Contucci che hanno praticamente ufficializzato la sua sconfitta alle elezioni comunali di Montenero 2020. Il candidato di Montenero che rinasce la prende con sportività. “Le sconfitte si accettano ma usciamo a testa alta. Sicuramente degli errori sono stati fatti ma chiunque sbaglia. Farò un’opposizione costruttiva per il bene del paese”. Così de Risio attorniato dai suoi candidati consiglieri in Piazza della Libertà.

E c’è stato anche un gesto di grande sportività ed eleganza da parte di Fabio De Risio che è andato a complimentarsi personalmente con Simona Contucci. Entrambi con la mascherina si sono lasciati andare a un abbraccio davanti ai cittadini che hanno applaudito per un gesto che cerca di rasserenare gli animi dopo una campagna elettorale particolarmente ruvida. Anche il sindaco uscente Nicola Travaglini ha raggiunto Simona Contucci abbracciandola a lungo per la commozione della neo sindaca di Montenero di Bisaccia.