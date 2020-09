‘Montenero coraggiosa’, al via il tour nei quartieri di Simona Contucci

Parte oggi 7 settembre la serie di incontri di Simona Contucci nei diversi quartieri del paese per presentare la lista #MonteneroCoraggiosa. È possibile visionare il programma sulla pagina https://www.simonacontucci.com/programma/.

“Parleremo di futuro, parleremo di quale idea di comunità vogliamo realizzare. E del perché scegliere il coraggio contro una sbagliata idea di rinascita.

Montenero è viva. Viva Montenero”, le parole di Simona Contucci, la candidata sindaca che sfiderà la lista Montenero che rinasce guidata da Fabio De Risio.

Questi gli appuntamenti, sempre alle ore 19.

Lunedì 7 settembre – Via Garibaldi

Martedì 8 settembre – Largo Roma

Giovedì 10 settembre – Bar Europa, zona Bivio

Venerdì 11 settembre – Via Palermo

Sabato 12 settembre – Viale Europa, c/o parchetto in zona Niviera

Lunedì 14 settembre – Via Bainsizza.

“A tutti chiedo di partecipare agli incontri indossando le mascherine, tenendo cura del distanziamento sociale e salutando le altre persone con i pugni chiusi o con i gomiti.

I nostri appuntamenti sono stati autorizzati dalle autorità competenti e seguiranno scrupolosamente le norme anti Covid”.