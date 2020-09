Ecco i dati sull’affluenza aggiornati alle ore 23 di ieri, come rilevati dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture. Si ricorda che è possibile andare a votare anche oggi, dalle 7 alle 15.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, che riguardano 11 Comuni della provincia di Campobasso e 9 di quella di Isernia, si rileva un’affluenza media in regione del 40,33%. Più alto il dato nazionale: in Italia per le Comunali ha votato complessivamente fino a ieri il 49,6% circa degli elettori.

In provincia di Campobasso il dato è superiore a quello della provincia pentra, 41,51 vs 38,63. Tra i Comuni della provincia del capoluogo di regione spicca il dato di Roccavivara (il più alto, pari a 70,72%). L’affluenza alle 13 a Bojano era del 45,89, a Montenero di Bisaccia del 43,11. La percentuale minore nel comune di Bonefro, ferma a 25,74.

Nella provincia isernina invece il dato più basso di tutti e 9 i comuni al voto è stato quello di Montenero Val Cocchiara (29,66%). Ad Agnone è stata del 30,75%. Molto più alta nei comuni di Conca Casale (59,46%) e Pozzilli (57%).

Quanto invece al referendum costituzionale, l’affluenza è stata più bassa, probabilmente perchè ha risentito dei tanti Comuni e delle tante Regioni in cui non si votava per le altre consultazioni. Il dato molisano è inferiore a quello nazionale. Se quest’ultimo si attesta alle 23 al 39.38%, nella nostra regione si ferma al 33,33%, esattamente un terzo degli elettori dunque.

Per il referendum sul taglio dei parlamentari si è votato di più nella provincia di Isernia (35,07%) rispetto a quella di Campobasso (32,67%). Quanto a quest’ultima, ad emergere è stato anche in questo caso il comune di Roccavivara, dove si è recato alle urne il 70,72% degli elettori. Il dato più basso invece a Campolieto (17,59%). A Campobasso ha votato il 31,24%, a Termoli il 31,07% mentre ad Isernia il 29% circa.