Mediteramìa, il violinista termolese Luca Ciarla in concerto alle Tremiti

Il musicista termolese Luca Ciarla si esibirà alle Isole Tremiti il prossimo 12 settembre, e lo farà in un suggestivo concerto (gratuito) per l’Istituto Italiano di Cultura di New York.

Nel mese di settembre infatti il violinista Luca Ciarla sarebbe partito per uno dei suoi frequenti tour in Nord America. Si sarebbe esibito a New York, Cleveland, San Francisco, Las Vegas, Chicago, Vancouver; concerti in British Columbia, Vermont, Connecticut e per la prima volta anche in Alaska. A causa del Covid il tour è stato posticipato al prossimo anno ma grazie alla generosità dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, spazio nel quale si sono esibiti i più grandi artisti italiani e dove Luca avrebbe suonato per la terza volta, è stato deciso di riprendere un concerto in Italia e poi di mandarlo successivamente in streaming per il pubblico della grande Mela.

E così per il programma Mediterramìa, affascinante incontro tra la tradizione popolare italiana e le sonorità del mediterraneo, la scelta è ricaduta sulle meravigliose Isole Tremiti, uno dei luoghi del cuore del violinista Luca Ciarla, nato in Molise, nella vicina Termoli. Realizzato con il prezioso sostegno dell’Associazione Culturale SopraLeRighe, il concerto documentario sarà registrato dall’artista stesso nei luoghi più suggestivi delle Isole Tremiti il 10, 11 e 12 settembre. La tre giorni di riprese culminerà con un concerto finale, il 12 settembre alle ore 18, presso l’Hotel Eden (Isola di San Domino), evento speciale della prestigiosa rassegna letteraria Adriatica che in questa edizione presenta Romano De Marco, Walter Veltroni, Carlo Lucarelli e Marcello Fois. Una produzione Violipiano Music realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York, l’Associazione Culturale SopraLeRighe e LiveOnMârs Tv.