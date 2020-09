La tua vita è stata per noi un esempio di amore e di gentilezza. Come dicono i tuoi pronipoti “sei la nonna migliore del mondo”. Grazie per averci insegnato l’amore per il prossimo, la generosità e di essere delle brave persone malgrado le difficoltà della vita. 88 un numero importante per te ma prezioso per noi per la tua presenza nella nostra vita.