Lupi: campagna abbonamenti in chiusura. Biglietti, la curva costerà 12 euro

Ultimissime ore per sottoscrivere l’abbonamento al Campobasso. domani, 1 ottobre, chiude infatti la campagna abbonamenti, esattamente sarà possibile acquistare le tessere fino alle ore 20.00 al Campobasso Store di Corso Vittorio Emanuele. Sul sito della società rossoblù tutte le info sui prezzi, sulla promozione ‘Porta un amico/a’ e lo sconto sulla nuova maglia da gara: https://www.sscittadicampobasso.it/stadio-nuovo-romagnoli-selvapiana/abbonamenti/.

Da venerdì 2 a domenica 4 (fino alle ore12.30), invece, partiranno invece le prevendite dei biglietti per la gara contro l’Agnonese. Salvo disponibilità, i tagliandi saranno acquistabili solo in prevendita presso lo Store oppure online sulla piattaforma Biglietto Veloce: https://www.bigliettoveloce.it/

Questi i prezzi: Curva Nord 12 euro, Tribuna laterale 25 euro e tribuna centrale 35, curva sud 15. Da ricordare che il giorno della partita non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino, quindi unicamente solo allo store. Prezzi un po’ rincarati per via del numero limitato di spettatori che potranno accedere allo stadio (mille per ora, ndr).

Bisogna aggiungere che in base alle recenti norme anti-Covid non sono previste categorie ridotti neanche per i minorenni. Per accedere allo stadio è obbligatorio: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale di un metro, consegnare il modulo compilato di autodichiarazione che vi forniamo in formato pdf qui di seguito.

modello-autocertificazione-accesso-allo-stadio