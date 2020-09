L’ex sindaco Alberto Montano nuovo presidente del Termoli calcio

Cambio al vertice dell’F.C.D. Termoli Calcio 1920. Dopo tre anni al comando dei giallorossi il presidente Marco Castelluccio passa le consegne al dottor Alberto Montano, già sindaco di Termoli e attuale consigliere comunale di maggioranza. Ad inizio estate Alberto Montano era stato nominato presidente onorario mentre nell’ultima riunione societaria di ieri sera fa si è deciso di compiere un ulteriore passo in avanti con l’intenzione di far tornare i giallorossi ai fasti di una volta.

Una decisione concertata per la quale viene ringraziato l’uscente Marco Castelluccio che da oggi rimarrà in società con l’incarico di vice presidente del sodalizio giallorosso.

Con Alberto Montano entrano ufficialmente in società il nuovo amministratore delegato Pino De Palo mentre completano lo staff il nuovo direttore generale Vincenzo Tosques, il segretario Franco Nardecchia e il team manager Pino Nuozzi.

“Nell’anno del centenario del Termoli Calcio – ha commentato il dottor Alberto Montano dopo la nomina a presidente – abbiamo voluto compiere un ulteriore passo in avanti per dare un segnale forte a tutto l’ambiente. Ringrazio il presidente Castelluccio per tutto quello che ha fatto negli ultimi tre anni ed è giusto, ora, che la prima squadra della nostra città riesca a tornare ai fasti di una volta. Lo sport e il calcio sono settori fondamentali e rappresentano un ambito molto importante per la nostra comunità. Ci impegneremo per restituire la giusta dignità al nostro sodalizio così come è sempre avvenuto negli anni passati”.