Un po’ di inevitabili disagi sulle strade di Termoli a causa dei lavori in corso sulla Tangenziale, in particolare tra lo svincolo di Termoli centro e quello che conduce verso l’ospedale San Timoteo.

Si tratta del secondo stralcio di lavori di manutenzione programmata dall’Anas per l’adeguamento di opere idrauliche su alcuni tratti della statale 709, meglio nota come Tangenziale di Termoli. Operai della ditta PQ Edilizia e Str Gestione Industrie Venditti al lavoro per la messa in sicurezza di cunette e canali di scolo, così da evitare allagamenti sul tratto centrale della Tangenziale.

I lavori hanno provocato quindi la chiusura dello svincolo per Termoli centro e quello con indicazione Guglionesi (quindi via Pertini), con obbligo per chi deve uscire o imboccare la Tangenziale di scegliere gli svincoli alternativi (ospedale a sud, Porticone a nord).

Qualche disagio per gli automobilisti che non ne sono a conoscenza e davanti allo svincolo chiuso e sbarrato da blocchi di cemento si trovano a doversi reimmettere nel traffico termolese.

I lavori per un importo superiore a 453mila euro andranno avanti nelle prossime settimane.