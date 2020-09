Le previsioni in Molise

MERCOLEDI’ 23 Cieli coperti oggi su quasi tutta la regione: al mattino la copertura sarà più densa nella provincia isernina e sul Molise centrale mentre avremo ampie schiarite e rasserenamenti sulla costa e in Basso Molise. Meglio anche le temperature con la colonnina di mercurio che tenderà a salire soprattutto nei valori massimi. Col trascorrere delle ore ci saranno annuvolamenti anche lungo il litorale e piogge di moderata intensità a Venafro e Isernia. Lievemente meglio la notte grazie a una moderata ventilazione che spazzerà via gli addensamenti.

GIOVEDI’ 24 Si alternano schiarite e annuvolamenti anche in questo giovedì: se al mattino avremo una prevalenza di bel tempo già nelle prime ore del pomeriggio la copertura di nubi sarà più fitta a ridosso degli Appennini in estensione fino al Molise centrale. Qualche rovescio, anche a carattere temporalesco, in alto Molise mentre sul resto del territorio solo tante nuvole. Ma attenzione al freddo che si farà lentamente strada.

VENERDI’ 25 Inizia una vigilia di weekend molto perturbata: già dal mattino pioverà su buona parte della regione (venafrano, isernino e comuni attorno a Campobasso). La pioggia bagnerà anche il basso Molise a metà giornata per arrivare, in serata, fino alla costa adriatica seppur debolmente. Notte non proprio asciutta nel Fortore, lungo i rilievi matesini e a Venafro. In calo, anche se non troppo brusco, i termometri. E’ questo il primo vero fronte perturbato dal sapore tipicamente autunnale che giunge sulla nostra regione al riparo dalle correnti più fredde grazie a un residuo effetto dell’anticiclone che almeno al sud continua a garantire scampoli d’estate.