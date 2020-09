Mai come in questa fase è fondamentale pensare alla prevenzione, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole e con l’avvicinarsi dell’autunno e degli immancabili malanni di stagione. E in tempo di Covid, quando ai bambini sarà preclusa la scuola non appena manifesteranno dei sintomi para-influenzali (simili dunque a quelli del temuto virus), prevenire le malattie assume un’importanza ancora maggiore.

E allora perché non prevenire le infiammazioni delle vie respiratorie con un metodo naturale, non invasivo e perfino rilassante? La soluzione è la Stanza del Sale, ed è a Termoli in viale dei Pini n. 8. Un luogo dove il benessere e il relax vanno di pari passo, ma che nondimeno è un alleato naturale prezioso per la salute, non solo in ottica preventiva ma anche curativa.

I benefici dell’haloterapia, pratica antichissima conosciuta fin dai tempi dei Romani, sono innumerevoli e valgono per grandi (adulti e anziani) e piccini (perfino se neonati). La stanza del sale è, lo dice il nome stesso, interamente ricoperta di sale puro, naturale e certificato. In più, nella stanza di ‘oro bianco’ fuoriesce un sale farmaceutico – il cloruro di sodio – che va a depositarsi sia sulla pelle che nelle vie respiratorie. L’azione antibatterica e antinfiammatoria è assicurata, e ciò ha ricadute notevoli per l’apparato respiratorio. Oltre all’azione preventiva, il trattamento va ad alleviare e a curare problemi come tosse, raffreddore, bronchite, mal d’orecchi, nonché malattie croniche come sinusiti ed adenoidi.

Ma non solo, perché ad uscirne rigenerata sarà anche la nostra pelle, dato che grazie all’azione del sale verranno ridotte le infiammazioni epidemiche come nel caso di dermatiti, eczema, psioriasi o acne.

Ma in cosa consiste il trattamento haloterapico? Niente di più comodo e rilassante. Vi basterà sedervi oppure sdraiarvi e, semplicemente, respirare. Nella stanza è presente anche un televisore e dei giochi per i bambini ma all’effetto relax contribuisce in particolare il fatto che la stanza rilasci ioni negativi che (contrastando quelli positivi e dunque neutralizzando i campi elettromagnetici dell’ambiente) vi aiuteranno a contrastare lo stress, migliorando persino la concentrazione.

Stante l’epidemia, l’ingresso nella stanza è ora riservato al singolo o al nucleo familiare. Dopo ogni seduta, la cui durata è di 45 minuti, ci sarà uno stop di 15 minuti per le operazioni di rigenerazione e sanificazione dell’ambiente che, ricordiamo, è assolutamente sterile e libero da germi, virus e batteri.

Oltre alla seduta singola, è possibile acquistare pacchetti da 6, 8 o 12 trattamenti. Vivamente consigliato quest’ultimo perché garantisce più degli altri l’efficacia e il raggiungimento dell’obiettivo di salute.

L’haloterapia è consigliata a chiunque, dai bambini – finanche neonati, con i primi mughetti da sciogliere – fino agli anziani che, proprio come i più piccoli, sono i soggetti più vulnerabili ai malanni tipici del cambio di stagione. La Stanza del Sale è caldeggiata da moltissimi pediatri anche perché, a differenza di altre strutture e salvo in caso di febbre, accoglierà i bimbi anche qualora già presentino dei sintomi (tosse, raffreddore).

Settembre è il mese giusto per iniziare e la Stanza del Sale propone uno sconto del 15% sui trattamenti per l’intero mese. In ogni caso i bambini sotto i 7 anni entrano gratuitamente in compagnia di un adulto pagante mentre i ragazzi da 7 a 15 e gli over 65 potranno usufruire di un prezzo vantaggioso.

Oltre al trattamento haloterapico la struttura di Viale dei Pini offre una serie di corsi: da quelli preparto per le donne puerpere allo yoga, oltre ai vari massaggi.

Imperdibile poi l’offerta di oggettistica, naturalmente di sale dell’Himalaya. Dalle arcinote lampade di sale rosa – che hanno un potere ionizzante e purificante – ai cuscini di sale – ideali contro dolori cervicali, mal di schiena, contrazioni muscolari, raffreddori, infiammazioni, distorsioni, ematomi e tanto altro – passando per i portacandele profumati per finire con la piastra di sale, da utilizzare in cucina. E ancora saponette e persino bomboniere e idee regalo, che in tanti scelgono perché originali e alleate della salute.

Potete contattare la Stanza del Sale al numero 3455358875 (Daniela) oppure visitare la pagina facebook.