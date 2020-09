Cerimonia breve e sobria, come impone il periodo di restrizioni dovute all’epidemia da coronavirus. Così stamane la Capitaneria di porto di Termoli ha cambiato guida, accogliendo il Capitano di fregata Amedeo Nacarlo, in arrivo di Portoferraio all’isola d’Elba. Al passo d’addio il Capitano di fregata Francesco Massaro, che dopo poco più di due anni lascia il Molise per andare al Comando generale a Roma.

Sala consiliare scelta come luogo per una cerimonia chiusa al pubblico, alla presenza ‘esterna’ alla Capitaneria dei soli Francesco Roberti e Michele Marone, sindaco e presidente del Consiglio comunale, e i familiari dei rispettivi comandanti.

di 15 Galleria fotografica Passaggio di consegne in Capitaneria









“È stato un periodo molto intenso e sono stati raggiunti notevoli risultati. Momenti belli ed esaltanti e momenti bruttissimi, fra i quali voglio ricordare il 31 ottobre 2019, giorno della scomparsa di Giovanni Gioffredi” le parole di Massaro.

Quindi è toccato a Nacarlo. “Dedicherò ogni attenzione e sforzo per garantire elevati condizioni di sicurezza e di sviluppo” Il nuovo Comandante ha indicato che non farà mancare “la collaborazione con istituzioni ed enti locali e le attività di vigilanza e controllo”.

Non poteva mancare il Direttore Marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, Salvatore Minervino. “È un momento in cui i sentimenti dei due sono contrastanti. Da una parte la tristezza del cedente, dall’altra l’entusiasmo di chi subentra per una nuova avventura”.