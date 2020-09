Questa mattina (21 settembre) è stato riscontrato un caso di contagio anche negli uffici del provveditorato dell’Asrem a Isernia. Un’impiegata, collegata al cluster di Sant’Agapito, è risultata positiva al tampone. Per questo motivo, l’ufficio è stato svuotato e sanificato, tutti i quindici impiegati sono stati sottoposti a tampone e mandati a casa, mentre si è in attesa del risultato. L’impiegata positiva resta in quarantena.

Il Provveditorato dell’Azienda sanitaria regionale si occupa, come si può leggere sul sito della stessa Asrem, di attività “finalizzate all’acquisto, secondo le norme vigenti in materia, del materiale di consumo sanitario e non e dei servizi, sulla base della programmazione predisposta di concerto con gli ordinatori di spesa, approvata dalla Direzione Generale dell’Asrem”.