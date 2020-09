Si terranno domani, venerdì 4 settembre, i funerali della signora Lina De Rosa, la signora 80enne investita il 28 agosto in centro a Termoli e deceduta tre giorni dopo in una struttura sanitaria a L’Aquila, dove era stata trasferita in elisoccorso vista la gravità delle sue condizioni.

La cerimonia d’addio si terrà nella Chiesa di San Timoteo a Termoli alle ore 11. La donna, originaria di Ururi, viveva da tempo a Termoli dove era molto conosciuta e apprezzata.

Si è svolto stamane l’esame autoptico a Termoli, dove la salma è tornata nella giornata di ieri. Per la morte della donna è, come da prassi in questi casi, indagato l’uomo che la mattina del 28 agosto ha investito la signora in via Cesare Battisti, nei pressi della Madonnina.