“Il Senato accademico dell’Università del Molise ha deciso di inviare gli atti alla Commissione etica per valutare la posizione del professore Marco Gervasoni”. Questo il verdetto espresso al termine della riunione convocata per oggi (10 settembre) per valutare eventuali violazioni al codice etico dello stesso Ateneo molisano. L’assise si è espressa all’unanimità.

“Il Senato ha deliberato all’unanimità di inviare tutti gli atti relativi a questa vicenda alla Commissione etica per dare la possibilità alla stessa Commissione di esprimere una valutazione che poi tornerà al Senato prima della prossima riunione che si svolgerà a fine mese”: ad annunciarlo a Telemolise è il rettore dell’Unimol Luca Brunese. “Ci siamo mossi subito in modo da essere sicuri sulle procedure più idonee da adottare”.

Ecco l’ultimo capitolo di una vicenda che sta tenendo banco da tre giorni, ossia da quando il docente di storia contemporanea dell’Università del Molise ha rivolto insulti sessisti sui social alla vice presidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein. “Ma che è, n’omo?”, il commento pubblicato in riferimento ad una copertina dell’Espresso dedicato proprio all’esponente della Giunta Bonaccini.

“Per me questa è una questione molto importante: vedere il nome della nostra Università accostata a tale vicenda sui giornali nazionali e sulle tv di tutta Italia è importante, per questo il Senato accademico ha deciso di inviare gli atti alla Commissione etica”, aggiunge il rettore che lunedì mattina – 7 settembre – quando era appena deflagrata la ‘bomba’ ha avuto un colloquio telefonico con la stessa Elly Schlein e l’ha invitata in Molise per una giornata di studi che sarà organizzata proprio per sensibilizzare su tali argomenti, la discriminazione e la comunicazione.