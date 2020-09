Inps a Termoli, dal 1 ottobre si potrà prenotare l’accesso allo sportello

Dal 1 ottobre verrà attivato il servizio di prenotazione per l’accesso fisico dell’utenza presso gli sportelli INPS dell’Agenzia Territoriale di Termoli, in aggiunta agli esistenti canali telematici di comunicazione.

La prenotazione obbligatoria di accesso in presenza, alternativa alla attivazione/risoluzione telefonica dell’istanza su espressa richiesta dell’interessato – come già disposto da luglio scorso per le Direzioni provinciali INPS di Campobasso ed Isernia – è attivabile attraverso l’utilizzo dei seguenti canali:

Sito istituzionale: www.inps.it – servizi sportelli di sede;

Smartphone scaricando l’APP INPS Mobile – servizi sportelli di sede;

Contact-center ai numeri 803164 (gratuito, da rete fissa) oppure 06164164 (a pagamento, da rete mobile), attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00;

Presidio telefonico provinciale al numero 0874 480200, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

L’orario giornaliero di accesso agli sportelli va dalle ore 8:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì.

Nell’attuale periodo emergenziale, l’Istituto osserverà tutte le prescrizioni nazionali e territoriali tese al massimo contenimento del rischio da COVID-19.

In particolare, l’utenza potrà accedere in sede solo a seguito di autodichiarazione di non esposizione al contagio nei 14 giorni precedenti l’accesso, solo se dotata dei DPI prescritti dalle norme e dovrà presentarsi, al fine di evitare assembramenti, all’orario stabilito e munita della specifica prenotazione.