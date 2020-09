Questa mattina – 22 settembre – i cittadini di venti Comuni molisani conosceranno il volto del loro nuovo sindaco. Tra possibili riconferme e new entry le operazioni di scrutinio delle schede elettorali sono iniziate alle 9 in punto.

Domenica e lunedì scorsi (20 e 21 settembre) si sono recati alle urne 40.927 elettori (di cui 24.192 in provincia di Campobasso e 16.735 in quella di Isernia).

di 19 Galleria fotografica Amministrative 2020 - Lo scrutinio









Undici i Comuni della provincia di Campobasso in cui si è votato per le Amministrative: Bojano, Bonefro, Casalciprano, Cercepiccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Giuliano del Sannio. Nella provincia pentra invece si è votato ad Agnone, Conca Casale, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Pozzilli, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Santa Maria del Molise e Sesto Campano.

Le sfide più attese a Bojano, Agnone e Montenero di Bisaccia, i paesi più grandi impegnati nella consultazione elettorale, fra l’altro la prima dell’epoca covid.

A MONTENERO DI BISACCIA la partita tra Simona Contucci e Fabio De Risio: qui dopo circa un’ora di scrutinio elettorale il trend mostra un vantaggio di Simona Contucci praticamente in tutti gli 8 seggi elettorali. Un vantaggio che va dalle pochissime schede a circa 20-30 voti in ogni seggio elettorale. Il vantaggio di Simona Contucci quando sono state scrutinate poco più di 1000 schede supera i 120 voti.

A differenza delle normali consultazioni elettorali a cui siamo abituati, lo spoglio di queste ore e affare ristretto agli addetti ai lavori, alle forze dell’ordine e alla stampa. Infatti a causa delle stringenti normative anti covid l’accesso al seggio elettorale di Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia è riservato soltanto a poche persone e il pubblico non può assistere direttamente allo scrutinio come accadeva fino a pochi mesi fa. La scuola è quindi praticamente deserta e occorre seguire determinati percorsi per potersi muovere in sicurezza. Obbligatorio anche indossare la mascherina per chi è all’interno e sono disponibili diverse postazioni di gel igienizzante.

Riflettori della politica regionale accesi poi su BOJANO per la contesa tra Mariacristina Spina (lista ‘Bojano civica’), funzionaria della Prefettura di Campobasso nonchè moglie del consigliere regionale di Orgoglio Molise Gianluca Cefaratti, e Carmine Ruscetta, ex dirigente scolastico e a capo della lista ‘Benvenuta Bojano’.

Altro importante terreno di scontro elettorale ad AGNONE: qui se la giocano il candidato del Partito democratico Daniele Saia, Vincenzo Scarano (sostenuto da varie forze politiche, fra cui Andrea Greco, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale) e Agostino Iannelli, esponente scelto dal centrodestra e molto vicino al consigliere regionale dei Popolari Andrea Greco.

seguono aggiornamenti