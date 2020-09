Infarto durante una passeggiata in montagna, muore a 53 anni

Nonostante il pronto intervento del personale sanitario inviato dal 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Un arresto cardiaco non gli ha dato scampo e ha perso la vita a 53 anni l’uomo che questa mattina – 12 settembre – si trovava sulle montagne nella zona di Sant’Angelo in Grotte, piccolo e pittoresco centro della provincia di Isernia. A poca distanza dal paese si trovano le bellissime cascate di Santa Maria del Molise.

Probabilmente, approfittando della giornata di relax e del clima mite di questo settembre molisano, aveva deciso di fare una passeggiata. Poi il dramma: intorno alle 10, ha accusato il malore. Si trovava in una area impervia ed è stato quindi necessario attivare l’elisoccorso per raggiungerlo.

Sul posto anche gli uomini del soccorso alpino, oltre all’ambulanza. Quando i sanitari, non senza qualche difficoltà, sono riusciti ad arrivare nel luogo in cui si trovava, gli hanno praticato il massaggio cardiaco sperando che il signore potesse riprendersi. I tentativi di rianimarlo purtroppo sono stati vani: sulla montagna si è consumata la tragedia, per il 53enne non c’è stato nulla da fare.