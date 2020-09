Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione questo pomeriggio 16 settembre ha messo a serio rischio i cavi dell’alta tensione in una zona rurale all’altezza del Ponte dello Sceriffo, fra Palata e Larino.

Il rogo si è sviluppato dalle 15 al Km 62 della statale 647, vale a dire sul lato sinistro della Bifernina. Da ore i vigili del fuoco di Termoli stanno lavorando per spegnere il fuoco ma si sono vissuti momenti di forte apprensione attorno alle 16,30 quando le fiamme alte hanno toccato i cavi dell’alta tensione e si è verificato uno scoppio, come visibile dal video.

Per fortuna i cavi non si sono spezzati, cosa che avrebbe reso ancor più pericoloso l’intervento dei soccorritori. Solo la professionalità dei vigili del fuoco ha fatto sì che non ci fossero feriti.

La loro valutazione è stata fatta in modo oculato, tenendosi alla giusta distanza, e poi per precauzione gli uomini del 115 si sono allontanati per poi riprendere successivamente le attività di spegnimento proseguite per diverse ore.