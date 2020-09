Oltre 480 tamponi e 5 nuovi positivi. Ma ci sono anche 4 guariti dal Covid-19 e un dimesso da Malattie Infettive. Nel reparto del Cardarelli si aggiunge però un nuovo ricovero: si tratta di una persona di nazionalità pakistana con residenza di fuori regione, precisamente dalla provincia di Caserta.

Quanto ai nuovi contagi, la situazione è variegata. Due sono i nuovi positivi a Campobasso, e tra questi uno è – come appurato dalle autorità sanitarie che ricostruiscono la catena epidemiologica – un contatto di positivo mentre l’altro è del cluster Armafer, azienda del capoluogo che lavora nel campo dell’armamento ferroviario. Probabile che questo nuovo caso sia legato alla persona risultata positiva ieri a Toro. C’è poi un altro contagio – da cluster noto – a Larino, dove i casi salgono così a 8 e dove oggi il sindaco ha istituito il Centro Operativo Comunale. Ancora, un altro caso si registra a Ferrazzano ed è relativo a una persona rientrata dalla Spagna.

Come detto al Cardarelli – reparto di Malattie Infettive – c’è sia un nuovo ricovero che una dimissione. In quest’ultimo caso si tratta di un paziente con residenza nel capoluogo. I ricoveri complessivi in Molise restano dunque 4, di cui 1 solo in Terapia Intensiva.

Inoltre da segnalare quattro guarigioni: tre sono a Campobasso (una è del cluster Grecia, una del cluster Campodipietra e una del cluster Gemelli Molise) e, infine, una a Termoli.

Oggi in Italia si sono registrati 1786 nuovi casi (ieri erano stati 1640) e 23 decessi (ieri 20). Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 108mila tamponi, 4323 in più rispetto al giorno precedente. Aumentate di 2 unità (ieri +5) le terapie intensive.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 24 SETTEMBRE

– 139 i casi attualmente positivi (109 nella provincia di Campobasso, 24 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 632 sono i tamponi positivi (519 nella provincia di Campobasso, 92 in quella di Isernia e 21 di altre regioni)

– 39893 i tamponi eseguiti di cui 37816 negativi. 1440 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e 0 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 135 i pazienti in isolamento domiciliare (108) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (6) e (21) nella casa di riposo di Portocannone

– 470 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (385 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 219 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 35 – TERMOLI 13 – VENAFRO 8 – FERRAZZANO 8 – LARINO 8 – PORTOCANNONE 7 – ISERNIA 5 – GAMBATESA 4 – SAN MARTINO IN P. 4– SANT’AGAPITO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOMARINO 3 – GUGLIONESI 3 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – BOJANO 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPALIMOSANI 1 – TORO 1