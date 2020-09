Dopo i 7 casi di ieri oggi l’Asrem ne ha rilevati altri 4. Ci sono però anche 5 guariti certificati nella giornata di oggi 27 settembre in Molise. Purtroppo si segnalano anche due nuovi ricoveri in Malattie Infettive, entrambi pazienti provenienti dalla casa di riposo di Portocannone.

366 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati più di 500 ma il dato odierno risente del fine settimana) da cui si è appresa la positività al Sars-Cov-2 di quattro persone. Una è residente a Campobasso, ed è legata ad un cluster noto. Focolaio conosciuto anche per quanto riguarda un caso di Ripabottoni e uno di Campomarino (legato dunque alla casa di riposo di Portocannone). Infine c’è da registrare un caso in provincia di Isernia, precisamente a Monteroduni.

Oggi i guariti superano i nuovi contagi. Sono 5 infatti e sono a Campobasso (2 persone), a Gambatesa (sempre 2 persone) e a Colle D’Anchise.

Peggiora però, come detto, la situazione dei ricoveri. Oggi se ne sono aggiunti due che hanno portato il totale a 5 (di cui 1 solo in Terapia Intensiva). I nuovi ricoverati sono ospiti della casa di riposo Villa Adriatica che hanno visto peggiorare le proprie condizioni di salute. Proprio ieri il primo paziente contagiato in quella struttura è morto nel reparto del Cardarelli, dopo qualche giorno dal ricovero.

Oggi in Italia si sono registrati 1766 nuovi casi (ieri erano stati 1869) e 17 decessi (come ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati processati però circa 17mila in meno rispetto al giorno precedente quando erano stati 104mila. Aumentate di 7 unità i ricoveri nelle terapie intensive e 100 in più quelli ordinari.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 27 SETTEMBRE

– 146 i casi attualmente positivi (116 nella provincia di Campobasso, 23 in quella di Isernia e 2 di altre regioni)

– 648 sono i tamponi positivi (532 nella provincia di Campobasso, 94 in quella di Isernia e 22 di altre regioni)

– 41105 i tamponi eseguiti di cui 38998 negativi. 1454 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 5 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso, 0 di quella di Isernia e 1 di fuori regione) e 1 in Terapia Intensiva (della provincia di Campobasso)

– Sono 141 i pazienti in isolamento domiciliare (116) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (6) e (19) nella casa di riposo di Portocannone

– 478 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (394 della provincia di Campobasso, 66 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 24 i pazienti deceduti con Coronavirus (17 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 232 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 38 – TERMOLI 14 – CAMPOMARINO 12 – VENAFRO 8 – PORTOCANNONE 8 – FERRAZZANO 7 – LARINO 7 – SAN MARTINO IN P. 5 – SANT’AGAPITO 3 – GUGLIONESI 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MONTAQUILA 2 – TORO 2 – COLLE D’ANCHISE 2 – ISERNIA 1 – CAMPOLIETO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – BOJANO 1 – CAMPODIPIETRA 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 –SANT’ELENA SANNITA 1 – SAN MASSIMO 1 – GAMBATESA 1 – RIPABOTTONI 1 – MONTERODUNI 1