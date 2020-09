Ci sono quattro nuovi positivi al Sars-Cov-2 e tra questi anche una minore di 12 anni. Si tratta della sorella del piccolo di 5 anni (i genitori dei due sono boliviani), trasferito l’altro ieri notte al Bambino Gesù di Roma. L’Asrem infatti ha valutato come ‘delicata’ la sua situazione respiratoria e pertanto si è deciso per il trasferimento in ambulanza nel nosocomio pediatrico capitolino.

Oltre alla bambina di 12 anni, che frequenta la seconda media a Larino – e per tale motivo si sta valutando l‘eventuale sospensione delle lezioni, sebbene nessuna decisione ufficiale in tal senso sia stata presa finora – è risultata positivo positivo un altro familiare, dopo la positività della mamma (rilevata ieri). Risulta infetto anche il padre dei due bimbi, ma lo stesso non vive nel centro frentano. L’origine del contagio per questa famiglia sarebbe legata ad un viaggio all’estero.

Dopo il cluster della casa di riposo, che pare essersi ‘sgonfiato’ perchè molti i tamponi effettuati sui contatti del personale risultato infetto (sia a Portocannone che a San Martino oltre che sui giocatori della squadra del Campomarino) hanno dato esito negativo, è questa di Larino la situazione che più preoccupa, specie perchè coinvolge dei bambini e potrebbe avere ripercussioni sulla scuola.

Gli altri due positivi sono a Campobasso, ed entrambi lo hanno appreso dopo aver fatto il tampone, prescritto dal medico di medicina generale. Ma a Campobasso ci sono contestualmente anche tre guarigioni, e di queste due si riferiscono a persone legate al focolaio venezuelano.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 23 SETTEMBRE

– 138 i casi attualmente positivi (110 nella provincia di Campobasso, 24 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 627 sono i tamponi positivi (515 nella provincia di Campobasso, 92 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 39412 i tamponi eseguiti di cui 37353 negativi. 1427 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 4 ricoverati: 3 in Malattie Infettive (3 della provincia di Campobasso e 0 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 134 i pazienti in isolamento domiciliare (108) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5) e (21) nella casa di riposo di Portocannone

– 466 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (385 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 659 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (328 Bojano, 144 Larino e 187 Venafro)

– 209 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 36 – TERMOLI 14 – VENAFRO 8 – FERRAZZANO 7 – PORTOCANNONE 7 – LARINO 7 – ISERNIA 5 – GAMBATESA 4 – SAN MARTINO IN P. 4– SANT’AGAPITO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOMARINO 3 – GUGLIONESI 3 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – BOJANO 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPALIMOSANI 1 – TORO 1

Oggi in Italia si sono registrati 1640 nuovi casi (ieri erano stati 1391) e 20 decessi (ieri 14). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 103.696 tamponi, 16mila in più rispetto al giorno precedente. Aumentate di 5 unità (ieri +7) le terapie intensive.

Seguono aggiornamenti