Sono solo due i nuovi casi di positività al nuovo coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, dopo il boom di 31 casi segnalati ieri e per la maggior parte relativi al cluster della casa di riposo di Portocannone.

Ma i tamponi effettuati sono solo 193, e presumibilmente cresceranno nei prossimi giorni dato che si sta facendo un gran lavoro di ricostruzione della catena epidemiologica per ogni nuovo caso emerso. I nuovi positivi sono rispettivamente di Ripalimosani e Larino. Quanto al primo caso, si tratta di una persona per cui si è reso necessario il ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli. A destare molta preoccupazione il caso del centro frentano, che secondo quanto dichiarato dal sindaco sarebbe un bambino di appena 5 anni.

Salgono dunque a 4 i casi nel comune frentano. Oltre al bimbo, nei giorni scorsi era emerso un cluster in una famiglia di origini marocchine. Ad essere contagiata una coppia, lui appena rientrato dalla Francia e a seguire lei, proprio poche ore dopo il parto. In seguito era risultato positivo anche un amico della famiglia. La donna, ricoverata dunque nel reparto di Ostetricia del nosocomio di Termoli dopo aver dato alla luce il suo terzo figlio, era stata prontamente trasferita per ragioni precauzionali al Cardarelli. Ma per fortuna oggi la neo-mamma è stata dimessa.

Tra le buone notizie di oggi la guarigione ufficiale di due persone di Campobasso, di cui una del cosiddetto cluster venezuelano.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 21 SETTEMBRE

– 135 i casi attualmente positivi (108 nella provincia di Campobasso, 23 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 620 sono i tamponi positivi (509 nella provincia di Campobasso, 91 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 38579 i tamponi eseguiti di cui 36442 negativi. 1412 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 6 ricoverati: 5 in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 129 i pazienti in isolamento domiciliare (104) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (4), e (21) nella casa di riposo di Portocannone

– 462 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (381 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 188 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 38 – TERMOLI 14 – FERRAZZANO 7 – PORTOCANNONE 7 – VENAFRO 7 – ISERNIA 5 – GAMBATESA 4 – SAN MARTINO IN P. 4 – LARINO 4 – SANT’AGAPITO 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOMARINO 3 – GUGLIONESI 3 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – SAN GIACOMO DEGLI S. 2 – BOJANO 2 – MONTAQUILA 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1 – CASACALENDA 1 – GUARDIALFIERA 1 – PALATA 1 – ROTELLO 1 – TAVENNA 1 – BARANELLO 1 – RIPALIMOSANI 1

Oggi in Italia si sono registrati 1.350 nuovi casi (ieri erano stati 1587) e 17 decessi (ieri 15). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 55.862 tamponi (ieri erano stati 83.428). Aumentate di 10 unità (ora sono 232) le terapie intensive.