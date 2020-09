C’è un nuovo caso di infezione al Sars-Cov2 in Molise e si riferisce al cluster di Larino, emerso un paio di giorni fa. Questo il responso dei 293 tamponi processati dall’Asrem nelle ultime 24 ore.

Contestualmente è variata da ieri a oggi la situazione ricoveri in Malattie Infettive. Si è proceduto alla dimissione del paziente di Gambatesa, oramai asintomatico e giudicato clinicamente (ma non ancora ufficialmente) guarito. Al novero dei ricoveri in reparto si sono però aggiunti due nuovi casi: uno di Larino e uno di Campomarino. Si tratta nel primo caso della moglie dell’uomo marocchino ma residente nel centro frentano. Proprio ieri era stata appurata la positività al virus della donna, ricoverata in Ostetricia a Termoli dove aveva da poche ore dato alla luce il suo terzo figlio. Il suo trasferimento presso il centro Covid del Molise (il Cardarelli) era dunque preventivato e motivato da ragioni precauzionali. Tra i due nuovi ricoveri di oggi anche il paziente anziano di Campomarino, ospite presso la casa di riposo di Portocannone, risultato positivo un paio di giorni fa. I ricoveri complessivi in Molise salgono dunque a 5 (1 solo in Terapia Intensiva).

Sulla pagina facebook del Comune di Larino hanno rassicurato la cittadinanza rispetto al fatto che il nuovo positivo non sia il figlio della coppia marocchina, che frequenta la prima elementare della scuola ‘Rosano’ del paese, motivo per cui sono stati effettuati tamponi non solo al personale scolastico ma agli stessi alunni. Questa la nota:

“Cari concittadini ho appena appreso che i tamponi effettuati al figlio della coppia nord africana residente a Larino che frequenta la classe 1 della Rosano e al fratellino piccolo sono negativi.

Così come è risultata negativa la nonna dei piccoli.

C’è però da segnalare un altro caso positivo sempre riconducibile alla famiglia. Si tratta di un amico dell’uomo entrato in contatto con lui prima che conoscesse l’esito del tampone.

Attualmente, dunque, a Larino ci sono tre soggetti positivi. La giovane mamma è ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Il marito e l’amico presso i propri domicili in quarantena.

Sono in corso tutti gli accertamenti e le indagini epidemiologiche del caso.

Invito la cittadinanza al rispetto delle misure di sicurezza, al distanziamento sociale e all’utilizzo della mascherina”.

IL BOLLETTINO ASREM DEL 18 SETTEMBRE

– 107 i casi attualmente positivi (84 nella provincia di Campobasso, 21 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 587 sono i tamponi positivi (478 nella provincia di Campobasso, 89 in quella di Isernia e 20 di altre regioni)

– 38140 i tamponi eseguiti di cui 36144 negativi. 1401 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 5 ricoverati: 4 in Malattie Infettive (3della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva

– Sono 102 i pazienti in isolamento domiciliare (99) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (3)

– 457 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (375 della provincia di Campobasso, 63 di quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 595 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (324 Bojano, 107 Larino e 164 Venafro)

– 150 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 40 – FERRAZZANO 7 – TERMOLI 7 – VENAFRO 6 – ISERNIA 5 – GAMBATESA 4 – LARINO 3 – SANT’ELIA A PIANISI 3 – COLLE D’ANCHISE 3 – CAMPOLIETO 3 – FORLI’ DEL SANNIO 2 – BOJANO 2 – MONTAQUILA 2 – SANT’AGAPITO 2 – CAMPODIPIETRA 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – SAN MARTINO IN PENSILIS 2 – MACCHIAGODENA 1 – ROCCHETTA A VOLTURNO 1 – MONTENERO DI B. 1 – CAROVILLI 1 – VINCHIATURO 1 – CAMPOMARINO 1 – CIVITANOVA DEL SANNIO 1

Oggi in Italia si sono registrati 1638 nuovi casi (ieri erano stati di più, 1907) ma i decessi sono saliti a 24 (ieri erano 10). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 103.223 tamponi (ieri erano stati 99.839). I ricoveri con sintomi sono 7 meno di ieri mentre sono aumentate di 7 unità le terapie intensive.

Seguono aggiornamenti