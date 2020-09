Il violinista Luca Ciarla incanta le isole Tremiti con Mediterramìa

Sulla meravigliosa terrazza dell’hotel Eden dell’isola di San Domino alle Tremiti, sabato scorso 12 settembre il violinista termolese Luca Ciarla si è esibito alla numerosa presenza di un pubblico affascinato dalle sonorità del suo nuovo lavoro, Mediterramìa.

L’evento, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di New York e l’associazione Sopralerighe per la rassegna Adriatica 2020, lo ha visto protagonista di un concerto in cui il suono mediterraneo “tradizionale” si è fuso con le sue composizioni originali, assistite dalla tecnica in loop e da vari piccoli strumenti, anche giocattolo, in modo da trasformare il musicista singolo in una mini orchestra.

Con lo sfondo costituito dall’incantevole panorama sull’isola di San Nicola, il violinista ha accompagnato cantando e fischiando un uso insolito del violino, che ha persino pizzicato e percosso, terminando la sua esibizione con una rielaborazione personalissima di un pezzo cantautorale entrato ormai nella tradizione italiana, ‘Via con me’ di Paolo Conte.