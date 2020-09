Il senatore Antonio Razzi si trova in queste ore a Termoli, dove ha incontrato Giuseppe Astore, politico molisano di lungo corso con una esperienza a Palazzo Madama. Antonio Razzi in questi anni è diventato un personaggio noto sia in televisione che sui social dove ha un seguito di migliaia di persone.

Merito soprattutto della parodia del comico Maurizio Crozza, che lo ha imitato più volte mettendone in risalto i modi spicci e l’eloquio non proprio encomiabile.

Stamane l’ex esponente di Forza Italia ha pubblicato prima una foto che lo ritrae in contrada fucilieri con uno splendido sfondo dell’Adriatico. “Oggi vi do il buongiorno da una bellissima regione poco valorizzata: il Molise” ha scritto.

Poche ore fa ha aggiunto un video in cui insieme con Astore gusta un pranzo in pieno centro a Termoli, a base di pantacce con sugo di cicale di mare. Da parte di Razzi l’invito ai suoi seguaci a visitare il Molise e in particolare Termoli.

foto da pagina Facebook Antonio Razzi