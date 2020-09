Il Gruppo Sportivo Virtus Campobasso infila successi in giro per l’Italia

Una stagione così non la immaginava nessuno. La pandemia, il lockdown ed il seguente distanziamento sociale sembravano destinare il 2020 ad un anno di passaggio a vuoto, una pausa forzata da ogni attività culturale e sportiva.

L’atletica leggera invece, Regina degli Sport, è riuscita a superare meglio di altri un periodo unico nella storia recente del nostro Paese: gli ampi spazi di cui necessita, il suo vivere “all’aperto” le hanno consentito di rallentare senza però fermarsi ed anzi, prendere addirittura la rincorsa in un periodo in cui, tutto intorno, si cominciava a stento a ripartire.

E così le restrizioni primaverili, invece di fiaccare gli animi e spegnere le aspettative, hanno sortito l’effetto contrario nei ragazzi del Gruppo Sportivo Virtus: un rinnovato entusiasmo e la voglia di impegnarsi a fondo o probabilmente semplicemente l’esigenza di correre, liberi, stanno trasformando l’anno di passaggio in una cavalcata trionfale. Innumerevoli sono i record personali o regionali che stanno cadendo sotto i colpi degli atleti gialloblu, e lo scorso fine settimana non ha fatto altro che confermare questa insperata tendenza.

Si parte con il 30° Trofeo Don Kenia Run, manifestazione storica Svoltasi a San Donato Milanese, in occasione della quale i migliori atleti italiani si affrontano sulla distanza del miglio. Tra questi, non poteva mancare Leo Paglione, ormai stabilmente nell’elitè del mezzofondo italiano. L’atleta della Virtus, chiudendo al 13° posto con il crono di 4’06”96, ha frantumato un record regionale storico risalente al lontano 2001 e detenuto dal campione italiano di corsa in montagna ed ex virtusino, Francesco Ciallella. Il risultato giunge a coronamento di una stagione in cui Leo è riuscito a migliorare sensibilmente i propri limiti sugli 800, 1500 e 3000 metri, a riprova di una condizione di forma eccezionale che non accenna a calare.

Nelle stesse ore in cui Paglione scriveva una pagina di storia per l’atletica molisana, a Roma Letizia Di Lisa, in occasione della manifestazione “Caccia al minimo” si confermava astro nascente del mezzofondo nazionale; l’atleta allenata da Andrea Piscopo infatti, si aggiudicava la vittoria sui 3000 metri con il suo nuovo primato regionale sulla distanza, un eccellente 9’41”01: tale crono dà a Letizia l’accesso diretto ai Campionati Italiani di categoria anche sulla distanza dei 5000 metri piani. Sempre sulla stessa distanza, exploit per il marciatore Francesco Benvenuto: lo junior allenato dalla maglia azzurra Dino Mucci, al primo anno di categoria, ha infatti stampato il nuovo record regionale sulla distanza dei 5000 metri, chiudendo la prova con un ottimo quarto posto con il crono di 22’52”11.

Ed ancora, scendendo lungo lo Stivale, ottimi risultati sono giunti da Agropoli, dove si è disputata domenica 6 settembre la manifestazione denominata Test di Allenamento Certificato. Su tutti gli atleti virtusini merita particolare attenzione il risultato di Michela Felicita che, sulla distanza dei 1200 siepi per la categoria cadetti, ha primeggiato sulle concorrenti con l’ottimo crono di 4’24”83, che la pone al quinto posto nelle graduatorie nazionali dell’anno.

Vince la sua gara anche Giuseppe Lionetti: il cadetto, con un balzo di 5.96 metri nel salto in lungo, si conferma tra i giovani più promettenti dell’atletica molisana e concreta speranza in vista del prossimo Criterium nazionale di categoria; il saltatore allenato da Carlo Gentile ha inoltre conseguito un terzo posto nella prova dei 100 metri ad ostacoli, con il tempo di 15”89.

Buona inoltre la prova di Jacopo Ricchetti, che tra i cadetti ha stampato un lusinghiero 3’46”54 nei 1200 siepi, risultato che gli è valso il quarto posto. Quarto posto anche per Giulia Magri nel salto in lungo categoria Allieve (4.34 metri) e settimo, nella stessa gara, per Michela Cristofaro (4.01 metri). Da segnalare ancora la buona prova di Lucia Zicchillo, seconda negli 80 ostacoli con il crono di 16”43 ed il nono di Mario di Donato, che ha chiuso gli 800 metri con il buon crono di 2’09”01.