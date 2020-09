Ferdinando Sforzini è un giocatore del Campobasso. Finalmente, aggiungeranno molti tifosi. La trattativa per portare in rossoblù il forte attaccante laziale è andata avanti per circa tre settimane e si è conclusa felicemente nelle scorse ore, quando c’è stata un’accelerata decisa.

L’ex bomber del Grosseto in serie B ha detto ‘sì’ alla proposta che i Lupi gli avevano formulato. E così, dopo giorni di attesa a tratti spasmodica, il matrimonio è stato celebrato. Con la soddisfazione di tutti. Sforzini in serie D è un lusso, diciamola tutta. Non a caso, nelle ultime due stagioni in categoria ha vinto altrettanti campionati in piazze importanti come Avellino e Palermo.

La sua carriera parla per lui. L’apice, come si accennava, a Grosseto: in cadetteria, in 78 partite mise a segno 38 gol, tra il 2011 e il 2013. Ha fatto la serie A a Pescara e Bari. E’ il classico attaccante d’area di rigore, strutturato (un metro e 94, ndr) e pure prolifico. Insomma, sarà in grado di aprire varchi interessantissimi per le serpentine e la velocità di Cogliati e di Esposito. E di bucare le porte avversarie.

Erano anni che nel capoluogo non si vedeva un centravanti di razza di questa portata, un ‘Lukaku’ per fare un paragone sproporzionato ma che aiuta a capire il modo di giocare di uno che è stato protagonista nel ‘pallone vero’. Proprio in questi minuti è nel capoluogo per la firma sul contratto e poi sarà ufficializzato.

Foto Mondocalcionews.it