Il Campobasso debutta ad Aprilia il 27. Poi Agnone in casa e Castelfidardo fuori

Sarà la trasferta di Aprilia a inaugurare la stagione 2020/2021 del Campobasso. Domenica 27 settembre si inizia, dunque, dal Lazio, la vera novità del girone F di quest’anno, sul campo di una squadra descritta come abbastanza ostica ma che sembra alla portata dei Lupi allenati da Mirko Cudini.

Sono state subito rese note, in diretta poco fa sulla pagina facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, le prime tre giornate di campionato di tutti e nove i raggruppamenti di serie D.

Nel secondo turno, subito sfida tutta molisana con l’Olympia Agnonese. I granata arriveranno dunque a Selvapiana rinnovati nella società e nella squadra, affidata all’ex Sangiustese, Stefano Senigagliesi.

Terza giornata in trasferta a Castelfidardo, la marchigiana neopromossa con cui sono state diverse gli incroci nelle ultime stagioni. Insomma, una partenza tutto sommato non proibitiva per un Campobasso chiamato a recitare un ruolo di primo piano nel raggruppamento F. L’obiettivo dichiarato è la promozione in serie C.