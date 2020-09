Amichevoli pre-campionato

Il Campobasso batte il Fasano: in gol Cogliati ed Esposito. Debutta Sforzini

Nel pomeriggio, al ‘Vitantonio’ di Ripalimosani, seconda amichevole in due giorni per i rossoblù che con una rete per tempo si sbarazzano dei pugliesi. Una buona prova che mette in luce una condizione non ancora ottimale ma già accettabile. L’attaccante milanese fa ammattire la difesa ospite, il talento di San Martino in Pensilis la chiude con il lucchetto.