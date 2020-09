I Lupi ne fanno sette al Campodipietra. Doppietta per Di Domenicantonio

Sette reti nella prima amichevole a Campobasso. I Lupi effettuano un buon test pre-campionato contro il Campodipietra, formazione che nel prossimo campionato di Eccellenza reciterà un ruolo non di semplice comprimaria. Un segnale positivo per i rossoblù a poco più di due settimane dall’inizio del campionato. Si gioca al campo Acli, riaperto dopo la sanificazione che si è resa necessaria dopo che una delle persone dello staff tecnico era risultata positiva al coronavirus.

Nella prima parte mister Cudini dà spazio a giocatori soprattutto under, con alcune eccezioni come Brenci e Candellori. In avanti si muovono bene Pablo Vitali e Pontillo, entrambi a segno: il primo dopo neanche due minuti di gioco, il secondo a una ventina di minuti dal termine. In mezzo, diverse occasioni mancate di un soffio anche per Tenkorang e Della Ventura, a cui viene annullata anche una rete prima del riposo.

Nell’ultimo scorcio del match il punteggio assume proporzioni importanti grazie all’ingresso dei vari Esposito, Cogliati, Bontà. Il fantasista di San Martino in Pensilis segna e fa segnare, diversi assist vengono sfornati anche dall’attaccante milanese mentre il centrocampista buca il portiere con una bella incornata.

Il resto lo fanno La Vecchia e l’ottimo Di Domenicantonio che mette a segno una bella doppietta confermando le doti messe in mostra sia nello scorso campionato col Tolentino che nel ritiro pre-campionato. Domani si replica: alle 16 a Ripalimosani test con il Fasano.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO 7

CAMPODIPIETRA 0

Campobasso: Piga, Pistillo, Vanzan, Brenci, Sbardella, Martinucci, Della Ventura, Candellori, Pontillo, Tenkorang, Vitali.

A disposizione Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazi, Capuozzo, La Vecchia, Bontà, Di Maio, Di Domenicantonio, Cogliati, Esposito, Arco. All. Cudini.

Campodipietra: Borreca, Cappelletti, Santoro,Di Lallo, Progna, Aletta, Tourè, Fazio, Guglielmi, Tucci, Cefaratti. All. Cordone.

Marcatori: 2’ Vitali pt; 68’ Pontillo, 68’ 80’ Di Domenicantonio, 70’ Bontà, 72’ Esposito, 85’ La Vecchia.