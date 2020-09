HDD e SSD: differenze e vantaggi di entrambi i tipi di disco rigido

Quando si controllano le specifiche di un qualsiasi laptop capita spesso di imbattersi in due “sigle”, ovvero HDD o SSD. Entrambe sono riferite al disco rigido installato nel computer portatile, ma tra di loro ci sono delle belle differenze che andremo ad analizzare per sapere quale dei due sia il migliore in base alle proprie esigenze.

Disco rigido o HDD

I dischi rigidi, noti anche come HDD, sono componenti del computer utilizzati per archiviare permanentemente i dati. Ciò significa che questi non vengono cancellati quando l’unità viene spenta, come per i dati memorizzati nella RAM. Sono costituiti da parti meccaniche, quindi a volte vengono chiamati hard disk meccanici, e usano il magnetismo per registrare dati e file. Sono composti da uno o più dischi rigidi uniti dallo stesso asse e che ruotano ad alta velocità all’interno di una scatola di metallo. Su ogni piatto e su ogni lato, una testina di lettura/scrittura legge o scrive i dati sui dischi.

Più sottili sono i dischi, migliore è la registrazione e più velocemente girano, maggiore è la velocità con cui vengono trasmessi i dati, sia durante la lettura sia in scrittura. In generale, la velocità dei dischi rigidi è in genere 5.400 o 7.200 RPM (giri al minuto), sebbene su alcune unità pensate per i server possano arrivare a 15.000 RPM

Per quanto riguarda le dimensioni, gli chassis dei dischi rigidi meccanici possono essere da 2,5″ o 3,5″. Il suo prezzo può variare a seconda delle dimensioni, ma soprattutto della sua capacità di archiviazione.

Unità a stato solido o SSD

Le unità di memoria a stato solido o SSD (Solid State Drive) sono un’alternativa ai dischi rigidi. La grande differenza è che mentre questi ultimi utilizzano componenti meccanici in movimento, gli SSD memorizzano i file su microchip con memorie flash interconnesse. Pertanto, potremmo quasi considerarli come un’evoluzione delle chiavette USB.

Gli SSD utilizzano spesso la memoria flash NAND che, oltre a non essere volatile, mantiene le informazioni archiviate quando il disco viene disconnesso. Non hanno testine fisiche per registrare i dati, ma includono un processore integrato per eseguire operazioni relative alla lettura e alla scrittura dei dati.

Questi processori, chiamati controller, sono quelli che prendono le “decisioni” su come archiviare, recuperare, memorizzare nella cache e cancellare i dati dal disco e la loro efficienza è uno dei fattori che determinano la velocità complessiva dell’unità. Inoltre, non dipendendo dalla rotazione di un componente fisico, si ottiene un funzionamento più silenzioso rispetto a quello dei dischi meccanici.

Per quanto riguarda le dimensioni, questi dischi sono in genere da 2,5″ e hanno un design quasi identico a quello degli HDD. Questa caratteristica consente di inserirli negli stessi alloggiamenti e slot in cui i dischi rigidi convenzionali vengono montati all’interno di un laptop.

HDD vs SSD: principali differenze

Le differenze principali riguardano la capacità e i prezzi massimi. Bisogna tenere presente che gli SSD sono molto più moderni, quindi è normale che il loro prezzo sia significativamente più alto. Oggi un SSD da 250 GB può costare come un HDD da 3 TB.

Essendo unità di memoria senza parti in movimento, gli SSD causano meno rumore e vibrazioni. Vero è che i dischi rigidi meccanici attuali non sono estremamente rumorosi, il che rende questa una differenza non così importante.

Quello che cambia, e di molto, tra i due dischi è la velocità. Con SSD si può avviare un sistema operativo in meno della metà del tempo rispetto a un HDD a 7.200 RPM. E come se non bastasse, le velocità di lettura e scrittura dei dati sono tre volte più veloci.

Quale disco rigido scegliere?

Se di solito si scaricano molti contenuti da Internet e si ha bisogno di grandi quantità di spazio di archiviazione o se si dispone di un budget ridotto, il consiglio è quello di continuare a utilizzare gli HDD. Sono anche una buona risorsa per i dischi rigidi esterni, in cui la capacità di archiviazione tende a prevalere sulla velocità.

Al contrario gli SSD sono consigliati se si desidera avere un computer molto più veloce. In effetti, la loro velocità può far andare un PC vecchio di qualche anno molto più veloce senza dover investire in altri componenti. È anche consigliato se si esegue montaggio di contenuti multimediali o se piacciono i videogiochi, poiché i processi di caricamento saranno accelerati grazie anche a loro.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è consigliabile combinare entrambi i tipi di disco rigido, per avere velocità e capienza allo stesso tempo. Questa caratteristica, a conferma della bontà di questi laptop, è comune nei PC Dell recensiti su buonoeconomico.it