Riparato il guasto ma l’acqua manca ancora in numerosi comuni. I problemi relativi alla crisi idrica che sta investendo il basso Molise ormai da due mesi, anziché migliorare, peggiorano. Malgrado siamo ormai a settembre l’acqua continua a scarseggiare, complici le rotture del Molisano Sinistro che hanno causato, nello scorso fine settimana, nuove interruzioni del flusso in tutti i comuni riforniti in via esclusiva dal ramo Sinistro ma anche in quelli in cui c’è un doppio sistema di approvvigionamento.

È il caso di Guglionesi, dove tuttavia da sabato scorso sono riprese le chiusure notturne, che per la verità si sono interrotte soltanto per pochi giorni, e dove oggi si registra una nuova emergenza.

L’amministrazione ha infatti informato della chiusura obbligata di tutti i rubinetti delle utenze domestiche a cominciare dalle ore 17:30.

La speranza è che il serbatoio comunale, dove l’acqua è scesa sotto il livello di allerta, possa riempirsi in modo da poter rifornire la popolazione di acqua alle 19 e almeno fino alle ore 22, quando è già stata disposta la chiusura dei rubinetti per l’intera nottata.

Forte il malumore, specialmente in considerazione dello scarso preavviso della comunicazione. L’amministrazione si è giustificata sostenendo che l’acqua è terminata in maniera improvvisa e che gli stessi amministratori sono stati informati della situazione in maniera tardiva.

Malumore che è identico nei paesi che più stanno soffrendo questa nuova crisi idrica, vale a dire Montecilfone e Tavenna che non hanno serbatoi, entrambi inutilizzabili perché inagibili dopo il sisma del 2018. “La gente è esasperata, non sappiamo più che risposte dare alle persone” si sfoga il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli.

Intanto il guasto sul molisano sinistro è stato riparato anche se le operazioni sono durate più tempo del previsto. Intorno alle ore 16 l’acqua è gradualmente tornata nei comuni serviti da quel ramo. Chiaramente alcuni paesi hanno ancora problemi per riempire il serbatoio e perciò l’emergenza può dirsi rientrata soltanto in alcuni centri. “La condotta è stata riattiva questo pomeriggio, ci è stato comunicato via telefono da Molise Acque” fa sapere Giacomo Matassa, sindaco di Mafalda. Attualmente però non c’è ancora acqua. “Dovrebbe tornare per stasera, attorno alle 20,30, secondo quanto ci è stato comunicato”.

“I lavori di riparazione sulla condotta compromessa in tre diversi punti del molisano sinistro sono stati conclusi nel pomeriggio di oggi, 7 settembre, e l’acqua è tornata a scorrere nei comuni serviti da questo impianto” spiega l’ingegnere di Molise Acque Carlo Tatti a Primonumero, aggiungendo che se in alcuni dei comuni coinvolti dalla recente crisi idrica l’acqua non è ancora tornata questo dipende dai serbatoi comunali ed è comunque questione di ore.

Per quanto riguarda invece il comune di Guglionesi, “ribadisco – aggiunge Tatti – che in questo periodo non viene servito dal Molisano Sinistro ma esclusivamente dal sollevamento del Liscione, il cui impianto come ormai è noto, essendo datato, andrebbe potenziato per poter garantire un quantitativo idrico sufficiente rispetto alle esigenze attuali. Le chiusure a Guglionesi non dipendono da Molise Acque ma sono un problema diverso attinente ai consumi evidentemente eccessivi da parte della popolazione”.