Giocare: perché tutti preferiscono le versioni online

Il mondo dei giochi di oggi non è più come quello di qualche anno fa. In questi ultimi anni, infatti, ci sono stati davvero tanti cambiamenti e le tecnologie hanno fatto decisi passi avanti. Oggi le possibilità che un player ha di giocare sono veramente moltissime, più di quante allora ci si potrebbe essere mai immaginati. Le console sono sempre più complesse, proponendo funzioni di gioco sempre più coinvolgenti.

A riscuotere il maggiore successo ultimamente, però, secondo le statistiche sono i giochi in rete: in particolare i casinò online e i giochi di ruolo. In un certo senso sembrano quasi due prodotti totalmente diversi: l’uno, un classico tradizionale che potremmo definire intramontabile e vintage; l’altro lo sguardo verso il futuro e la realtà virtuale.

In realtà si tratta di mondi che non sono poi così differenti, poiché entrambi hanno come obiettivo quello di portare la mente del giocatore in un altro mondo, ambientazione fantastica o sala da gioco che sia, coinvolgendolo in prima persona e facendolo divertire. Il gioco online ha diversi vantaggi rispetto al classico gioco che si acquistava in negozio e che s’installava sul pc o con cui si giocava alla console, ecco quali sono.

Giocare: perché online pare essere meglio?

I vantaggi di giocare in rete sono tantissimi e non è un caso che così tante persone li scelgano. Il primo motivo è molto semplicemente economico: i giochi online di solito sono gratuiti o comunque hanno un costo davvero irrisorio rispetto all’acquisto del gioco. Online di fatto, poi, si è connessi con tantissime altre persone in quel momento collegate per giocare allo stesso gioco e questo si traduce spesso nella possibilità di affrontare avversari reali o di giocare assieme ad altri, consentendo in ogni caso una socializzazione, benché da remoto. Il gioco in questi termini diventa non solo più avvincente, ma anche più divertente di certo.

I giochi online in ogni caso sono sempre le ultime versioni dei giochi, quindi sono di solito più performanti e perfezionate. Vi si trovano così magari delle versioni speciali anche in occasione di eventi particolari come possono essere Halloween, Natale, Capodanno, Carnevale o altro. Un gioco acquistato è invece di solito da considerarsi “vecchio” nel giro di poco tempo e così anche la console stessa, cosa che invece non accade ad un buon computer se non dopo diversi anni. In tutti i casi può bastare espandere la memoria o aggiornare qualche componente per continuare ad utilizzarlo come prima per giocare sempre al meglio.

I punti critici del gioco online

Anche nel gioco online non è ovviamente sempre oro quello che luccica, bisogna essere oggettivi. Non tutti i siti di giochi sono sicuri e questo fa sì che in generale possa esservi una certa ritrosia o timore nei confronti degli stessi. Per tutelarsi tuttavia è sufficiente non abbassare mai la guardia, cercando di utilizzare sempre gli stessi siti, dopo aver verificato da diversi punti di vista la loro sicurezza.

È certo che qualche truffa esiste ancora, ma facendo qualche controllo incrociato si può stare sicuri. Per quanto riguarda i siti dei casinò online, per esempio, si controlleranno i codici ADM; per altri siti di giochi si verificheranno recensioni e pareri che si possono trovare online, naturalmente su portali diversi dallo stesso.