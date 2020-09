‘Galeotto’ fu un bicchiere a Bojano: due denunciati, non potevano tornare in paese

Un bicchiere di troppo ha ‘tradito’ due uomini, beccati in un piccolo locale di Bojano nonostante il divieto di poter fare ritorno nel centro matesino prima di un anno. La misura era stata presa nei confronti dei due, di 44 e 37 anni, che erano rimasti coinvolti a vario titolo in recenti attività investigative condotte dai Carabinieri che avevano portato all’emissione del foglio di via.

Ma il ‘richiamo’ della serata alternativa è stato più forte del rischio che avrebbero corso. Si tratta di due giovani residenti in Comuni vicino Bojano che non sarebbero potuti tornare a Bojano prima di un anno per evitare che i loro comportamenti fuorilegge potessero reiterarsi proprio nel centro matesino. A notarli è stata una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata proprio nel controllo di locali notturni, sia da intrattenimento che per la somministrazione di bevande.

I due erano seduti in tutta tranquillità a un tavolo del locale assieme ad altri: per entrambi è scattato immediatamente il deferimento all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle prescrizioni e sarà richiesto un aggravamento della misura, vista la reticenza e l’insensibilità ai moniti dell’Autorità dimostrata.

C’è da aggiungere che i controlli sono proseguiti sino alle prime ore dell’alba di giovedì e si sono poi indirizzati sulla prevenzione di reati predatori: controllate persone e veicoli in transito, in maniera particolare quelli provenienti da Campania e Puglia, che spesso arrivano in zona.

Anche nel fine settimana elettorale continueranno le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Bojano: ci sarà una particolare attenzione vista l’emergenza epidemiologica in atto.