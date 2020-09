Frontale sulla provinciale 51 fra Petacciato e Termoli, due feriti

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, sulla strada provinciale 51 fra Termoli e Petacciato. Due auto si sono scontrate in modo frontale per cause ancora da accertare in pieno rettilineo, poco dopo le 19, in una zona prossima alla zona industriale del piccolo centro adriatico.

Coinvolte una Peugeot 3008 grigia e un’Alfa 146. Quest’ultima auto è rimasta fortemente danneggiata nello scontro. E’ stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per i due guidatori rimasti feriti in maniera non grave.

Sul posto anche i carabinieri. Il traffico ha subito qualche rallentamento.