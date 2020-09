Il prossimo weekend sarà dedicato alla Giornate Europee del Patrimonio e anche il Molise farà la sua parte. Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono la più partecipata manifestazione culturale in Europa, volta a far conoscere e apprezzare a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso nonché incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e la trasmissione alle nuove generazioni.

Lo slogan scelto per l’edizione 2020 delle Giornate Europee del Patrimonio, che si celebrano in Italia sabato 26 e domenica 27 settembre, è “Imparare per la vita”. Un fine settimana di eventi alla scoperta del Patrimonio culturale per riflettere sul ruolo svolto dalla formazione e richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

Foto 2 di 2



Nei musei e luoghi della cultura in consegna alla Direzione regionale Musei Molise – cui si accederà con orari e costi ordinari, ad eccezione dell’apertura straordinaria serale di sabato 26 settembre con ingresso al costo simbolico di 1 euro – oltre gli orari di apertura ordinari sono previste visite guidate, laboratori didattici, aperture straordinarie diurne e serali con la seguente programmazione:

Provincia di Campobasso, sabato 26 settembre

Campobasso – Museo Sannitico

16:30 e 17:30, “Il Cavaliere di San Biase e la storia dei Sanniti” visita e laboratorio didattico a cura di Me.MO

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Campobasso – Museo Palazzo Pistilli

9:00-13:00, apertura straordinaria diurna

Civitacampomarano – Castello

9:00-13:00, apertura straordinaria diurna

Gambatesa – Castello di Capua

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Sepino – Museo della città e del territorio

17:00, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali-

18:30-21:30, apertura straordinaria serale

Provincia di Isernia, sabato 26 settembre

Isernia – Museo nazionale del Paleolitico

10:00 -12:00 e 15:00-17:00, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Castel San Vincenzo – Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno

14:00-18:00, apertura straordinaria diurna

Pietrabbondante – Santuario italico

10.30-13:00, visita con approfondimento didattico a cura di Me.MO Cantieri Culturali

Venafro – Museo Archeologico

13:45-17:45, apertura straordinaria diurna

15:00-17:30, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali

Venafro – Museo nazionale di Castello Pandone

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

19:15-22:00, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali

Provincia di Campobasso, domenica 27 settembre

Campobasso – Museo Sannitico

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Campobasso – Museo Palazzo Pistilli

14:00-18:00, apertura straordinaria diurna

Gambatesa – Castello di Capua

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Sepino – Museo della città e del territorio

11:00, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali

18:30-21:30, apertura straordinaria serale

Provincia di Isernia, domenica 27 settembre

Isernia – Museo nazionale del Paleolitico

10:00-12:00 e 15:00-17:00, visite guidate a cura di Me.MO Cantieri Culturali

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Castel San Vincenzo – Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno

16:00-20:00, apertura straordinaria diurna

Venafro – Museo Archeologico

13:45-17:45, apertura straordinaria diurna

Venafro – Museo nazionale di Castello Pandone

19:15-22:15, apertura straordinaria serale

Alle Giornate Europee del Patrimonio 2020 aderiscono con proprie iniziative anche i seguenti luoghi della cultura non statali presenti nel territorio regionale:

Agnone – Museo Marinelli

Sabato 26 settembre, ore 19:00 – Apertura straordinaria con visita guidata

Campobasso – Museo dei Misteri di Campobasso

Sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 16:00-21:00 – Apertura straordinaria

Isernia – Area archeologica del Tempio della colonia latina di Aesernia

Sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 9:00-13:00 e 15:00-19:00 – Apertura straordinaria

Jelsi – MUFEG – Museo di Comunità della Festa del Grano

Sabato 26 e domenica 27 settembre, ore 18:00-21:00 – Apertura straordinaria con visita guidata

Petacciato – Palazzo Ducale

Domenica 27 settembre, ore 16:30-19:30 – Visita guidata ‘Imparare la storia, alla scoperta del Palazzo Ducale’

Roccaspromonte e centro storico di Castropignano

Domenica 27, ore 14:30-19.30 – Visita libera “Storia & paesaggio. Un indissolubile connubio”

San Pietro Avellana – Museo civico Arti, Mestieri e Archeologia (Museo dell’Alto Molise)

Sabato 26 settembre, ore 10:00-13:00 e 15:00-18:30 – Racconti dal passato. Visite guidate e attività didattica

Venafro – War Museum Winterline Venafro

Sabato 26, ore 17:30-19:30 – Apertura straordinaria con visita guidata/libera

Domenica 27, ore 10:30-12:30 e 17:30-19.30 – Apertura straordinaria con visita guidata/libera

Le iniziative realizzate tutte nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di prevenzione anti-covid sono pubblicate sulla nuova piattaforma del Ministero e sui canali social con gli hashtag ufficiali: #GEP2020 e #EuropeanHeritageDays.

Per maggiori informazioni: https://www.musei.molise.beniculturali.it; www.beniculturali.it/gep2020