Una fila lunghissima, ordinata e disciplinata. Centinaia di giovani in fila indiana per poter fare il test sierologico gratuito proposto dall’Asrem ai ragazzi dai 18 ai 35 anni. Uno screening importante per capire quanto può essere diffuso il coronavirus fra i giovani, che da asintomatici potrebbero essere portatori di virus senza saperlo. In tutto 432 test effettuati e 2 casi di positività.

Così ieri sera 19 settembre piazza Vittorio Emanuele a Campobasso si è riempita di ragazzi. Ma non per una festa o un evento, bensì per un esame rapido e indicativo della presenza di anticorpi al nuovo coronavirus, lo spauracchio del 2020.

L’appuntamento fissato dall’asrem per ‘Movida covid free’ era dalle 19 alle 23 ma la fila è iniziata ben prima e si è conclusa un’ora dopo circa, verso mezzanotte. Nella tenda messa a disposizione dalla Protezione civile sono stati effettuati 432 test sierologici. “Due le positività riscontrate, per le quali, questa mattina 20 settembre, sono stati disposti i relativi tamponi” rende noto la Regione Molise.

“La larga affluenza di giovani ha tenuto impegnato il personale della Direzione sanitaria e della Protezione civile ben oltre l’orario di chiusura, previsto per le ore 23 – prosegue la nota della Regione -. Soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione Molise e dal direttore generale Asrem, che hanno seguito da vicino le operazioni, per la grande partecipazione dei giovani, ma anche per la collaborazione e la compostezza evidenziate nella circostanza.

Non va dimenticato che il test non dà la patente di immunità, ma è, comunque, un segnale di sensibilità e di grande responsabilità”.

Si può dire che l’iniziativa è riuscita, come testimoniano le immagini e l’intervista realizzate sul posto da Maurizio Cavaliere.

Appuntamento che verrà ripetuto sabato prossimo 26 settembre in piazza Celestino V a Isernia e ancora sabato 3 ottobre in piazza Vittorio Veneto, a Termoli, sempre dalle 19 alle 23.