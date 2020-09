Festa in via Ferrari, denuncia e maxi multa per due ultrà ventenni campobassani

Alla fine il cerchio si è chiuso ed è scattata la denuncia per due ragazzi campobassani che avevano partecipato la sera del 26 agosto ai festeggiamenti ultrà in via Ferrari, la strada dei pub del capoluogo.

Quella notte i due giovani, assieme ad un gruppo di coetanei, avevano acceso fumogeni in via Ferrari per celebrare una ricorrenza e cantato cori. Soprattutto, avevano violato le misure di sicurezza in materia di contagio da Sars-Cov-2. Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che abitano nel centro storico, una pattuglia della Squadra Volante era intervenuta in via Ferrari e aveva fermato i ragazzi.

Tre di questi sono stati identificati due giorni dopo l’episodio. Ora è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per i due ventenni, entrambi ultrà, per concorso nell’accensione di fumogeni.

“I giovani sono riconducibili al gruppo ultras Curva Nord Campobasso“, riferiscono oggi dalla Questura. E “creavano disturbo con grida e cori nonché con l’accensione di fumogeni nonostante la strada stretta e frequentata da altri avventori dei locali presenti”.

Dopo le indagini condotte dalla Digos, in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i due ventenni sono stati denunciati e sono state contestate sei sanzioni amministrative per il mancato utilizzo della mascherina, previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto, per una somma complessiva di 2.400 euro.