Esce di casa e scompare nel nulla: ore di ansia per una 82enne di Torella del Sannio

Ha 82 anni l’anziana di Torella del Sannio di cui non si hanno più notizie da ieri. La donna, che viveva sola, si è allontanata dalla sua abitazione, poco fuori dal centro, senza farvi più ritorno. E’ stata la figlia a dare l’allarme contattando i carabinieri del paese che hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Per tutta la notte uomini del Soccorso alpino e speleologico sono al lavoro, assieme alle forze dell’ordine, per rintracciare l’82enne. Con loro anche una unità cinofila molecolare del Cnsas che sta fiutando l’area in cui la donna è stata vista l’ultima volta. Purtroppo ieri il maltempo ha reso molto più complicate le operazioni e al momento non ci sono ancora riscontri. Ma le ricerche vanno avanti.