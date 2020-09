Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 7 Ancora clima estivo, sole e temperature gradevoli sul Molise per questo inizio di settimana. Una nuvolosità non particolarmente minacciosa, associata a qualche pioggia su Isernia, si alternerà ad ampie schiarite che ci faranno appena percepire il lieve calo termico previsto nei valori massimi.

MARTEDI’ 8 Cieli molto nuvolosi oggi su gran parte della regione dove qualche addensamento più consistente non esclude il rischio pioggia. Tutto sommato anche oggi la giornata sarà gradevole. Attenzione solo alla ventilazione che sarà moderata in prossimità della costa adriatica. In serata le nubi spariranno per regalarci una notte serena e tranquilla.

MERCOLEDI’ 9 Tempo stabile e soleggiato per questo mercoledì dove torneranno a salire anche le temperature dopo la perdita di qualche grado nei primi giorni della settimana.