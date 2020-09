Ecco la prima amichevole aperta al pubblico. A mille spettatori, per la precisione, che potranno assistere domenica 20 settembre all’allenamento congiunto (come si chiamano in tempo di covid, ndr) tra il Campobasso e il Cerignola. L’incontro andrà in scena allo stadio di Selvapiana alle ore 15.00.

Si tratta di una prima volta assoluta con la presenza di tifosi a distanza di sei mesi e mezzo dall’ultima in casa contro l’Agnone, davanti a quattromila supporters. Naturalmente, bisognerà rispettare tutte le norme anti-covid vigenti. Per questo, come detto sarà consentito accedere al Nuovo Romagnoli ad un numero massimo di 1.000 persone, occupando il proprio posto indicato sul biglietto, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro.