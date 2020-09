I consiglieri comunali del PD Sbrocca, Scurti e Vigilante ed il Consigliere di VotaxTe Casolino hanno presentato una interrogazione urgente al Sindaco rivolta anche al Prefetto con cui chiedono il “perché dell’invio da parte di Acea Molise srl già Crea Gestioni srl, concessionaria del Servizio Idrico Integrato della nostra città (acqua e fogne), di diffide di pagamento a numerosi cittadini”.

Secondo i quattro esponenti di opposizione “negli ultimi giorni molti cittadini hanno segnalato ai consiglieri come stanno arrivando ingiustificate diffide di pagamento dalla Acea Molise srl nei confronti di numerosi utenti del Servizio Idrico Integrato di Termoli, che con tono perentorio chiedono il pagamento di bollette che, in effetti, sono state già pagate.

Non solo ma nella missiva arrivata agli utenti si afferma che il costo dell’invio della diffida sarà addebitato nella prossima bolletta”.

I consiglieri di centrosinistra aggiungono che “i diffidati che spesso sono persone anziane, in parte sono costrette a recarsi presso la sede della società diffidante per mostrare quanto quest’ultima dovrebbe già sapere e cioè che il pagamento era stato già effettuato dall’utente. Il tutto con attese di circa un’ora e mezza nella sala di attesa per un probabile disservizio creato dalla stessa Acea Molise srl.

In parte sono impossibilitate a recarsi presso gli Uffici Acea con il rischio di pagare due volte la stessa bolletta e, comunque, di vedersi addebitati costi ingiustificati.

È un “comportamento inaccettabile quello della società concessionaria” che viene stigmatizzato dai consiglieri comunali del PD e di VotaxTe e che evidenziano “come questa incresciosa situazione va a gravare spesso su persone anziane nei confronti delle quali non vengono date neppure le dovute scuse per l’errore commesso. Speriamo che il Comune di Termoli intervenga subito sia per valutare la legittimità degli atti della concessionaria e sia per controllare gli aspetti amministrativo-contabili della Acea Molise srl con il fermo intento che tali situazioni non si ripetano più nel futuro”.